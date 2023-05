Champions League, attesa per Milan - Inter. Fontana: Mi auguro prevalgano i rossoneri

(Agenzia Vista) Milano, 08 maggio 2023 "Comunque vada, per Milano e la Lombardia sarà un successo. Ovviamente, da rossonero, mi auguro prevalga il Milan. Una delle nostre squadre sarà comunque in finale di Champions League, cosa che non succeda da tanti, troppi anni", le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla partita di Champions League. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev