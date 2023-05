Zaia: In ospedale obbligo di mascherina in Veneto

04 maggio 2023

(Agenzia Vista) Veneto, 04 maggio 2023 "In ospedale io resto convinto che si debba utilizzare la mascherina, visto e considerato che ci sono pazienti che non possono permettersi neanche un raffreddore. Se qualcuno ancora non ha capito sta roba? Pazienza. Personalmente sono convinto che gli ospedali sono luoghi di cura ed è giusto avere la massima tutela per chi è lì che comunque vive una sua fragilità", le parole del presidente del Veneto Zaia. / Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev