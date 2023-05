Salvini: "Sinistra critica taglio tasse a lavoratori, forse vive su Marte"

02 maggio 2023

(Agenzia Vista) Brescia, 02 maggio 2023 “In questo decreto non c'è stato la detassazione per la nona villa in Sardegna, ma solo un taglio tasse per i lavoratori, è per questo che la sinistra e il Pd lo criticano. Vivono su Marte". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Brescia. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev