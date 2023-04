Malan (FdI): In Dl Concorrenza importanti norme per cittadini e imprese

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 “Il governo Meloni ha varato in tempi rapidi il disegno di legge sulla Concorrenza che contiene importanti norme a favore di cittadini e imprese. Ci sono in particolare interventi a favore dei mercati rionali e dei venditori ambulanti, un presidio sui territori dell'economia di vicinato che Fratelli d'Italia ha sempre tutelato. Si tratta di tutelare gli attuali operatori e di favorire nuovi ingressi sugli spazi che si sono resi liberi. Infine, ci sono misure per ridurre la bolletta elettrica, attraverso l'installazione di contatori intelligenti, a favore di tutti i consumatori italiani”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it