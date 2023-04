Lollobrigida: Su mie parole polverone della sinistra. Natalità a minimi storici vero problema Italia

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 "La sinistra evidentemente in difficoltà e priva di argomenti solleva il solito polverone su una mia dichiarazione in cui spiegavo che a mio avviso per contrastare la denatalità in Italia, che rischia di far sparire il popolo italiano, bisogna aiutare chi intende mettere su famiglia con figli, attraverso agevolazioni e un sistema di welfare che lo sostenga, che dia la possibilità di coniugare il lavoro e la famiglia. E la sinistra invece solleva il polverone, parla di razzismo, di suprematismo. La sinistra dice cose che non hanno alcun senso, basta leggere la definizione di etnia che è quell'appartenenza che esiste all'interno di tante comunità in tutto il mondo, che sono tutte degne di rispetto, compresa la nostra, che intendiamo difendere con questa promozione". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida in un video su Facebook. Fb Lollobrigida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev