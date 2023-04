Fratoianni: "Governo usa l'immigrazione per agitare paure"

18 aprile 2023

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 "Vogliamo opporci ad un decreto illogico, irrazionale, sbagliato, inefficace, ingiusto. Una politica che continua a chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Trattare l'immigrazione come una emergenza è insensato. Investire su forme di accoglienza straordinarie invece che ordinarie significa rendere il governo del sistema ingestibile. Ma significa anche aumentare l'invisibilità e aumentare l'ingovernabilità. Una scelta che evidentemente è coerente con un obiettivo quello di continuare ad usare l'immigrazione come uno strumento per agitare paure, fantasmi e costruire una speculazione politica abbastanza indecente". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev