Berlusconi lascia terapia intensiva, trasferito in reparto, Salvini: In bocca al lupo a Silvio

16 aprile 2023

(Agenzia Vista) Toscana, 16 aprile 2023 Berlusconi lascia terapia intensiva e trasferito in reparto, Salvini: In bocca al lupo a Silvio "leggevo adesso in agenzia il fatto che è stato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto l'amico Silvio Berlusconi, in bocca al lupo", le parole di Matteo Salvini nel corso di un evento al teatro Guglielmi di Massa. / Fb Lega Toscana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev