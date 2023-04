Sbarra (Cisl): "Riallacciare confronto con Governo, serve accelerare su attuazione Pnrr"

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2023 “Va riallacciato il confronto con il Governo urgentemente, per affrontare priorità e rivendicazioni presentate. Il tema di previdenza e pensioni, investimenti da rilanciare su politica industriale e energetica, il sostegno sulla sanità, la legge delega fiscale, per un principio di progressività di prelievo. C'è da dare forte accelerazione su attuazione Pnrr cui è legata la prospettiva della crescita del Paese. Anche queste sono le ragioni della mobilitazione unitaria avviata in questi giorni e che proseguirà nel mese di maggio per spiegare i contenuti delle nostre priorità e per rappresentare confronto con il Governo che farebbe bene ad ascoltare nostra voce”, le parole di Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev