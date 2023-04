Renzi: Calenda ha deciso che partito unico era morto, era grande occasione per Terzo Polo

14 aprile 2023

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2023 "Se ci fosse stato un motivo politico per rompere, ce ne saremmo fatti una ragione. Non c'è motivazione politica per questa rottura. Carlo ha deciso nella sua libertà e autonomia di convocare una riunione, fissarla, a farci sapere via stampa che il partito unico era morto, mentre noi stavamo discutendo ancora, anche con alcuni colleghi di azione, di come farla ripartire. C'era una grande occasione per il Terzo polo ma non ci sarà il partito unico", le parole di Matteo Renzi sul partito unico con Calenda in diretta su Radio Leopolda. / Radio Leopolda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev