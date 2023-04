Pnrr, De Luca: Su progetti dei Comuni non sappiamo nulla, e neanche il Governo

14 aprile 2023

(Agenzia Vista) Napoli, 14 aprile 2023 "Le cose di cui vi parlo sono progetti che riguardano la Regione e i finanziamenti dati alla Regione. Per quello che riguarda i Comuni e i progetti che dovrebbero realizzare i Comuni anche in Campania, noi non sappiamo assolutamente nulla. Per la verità non sa assolutamente nulla il governo italiano", le parole di Vincenzo De Luca in diretta Facebook. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev