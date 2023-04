Mostra "Salon Bite and Go" a Palazzo Lombardia, Fontana: Importante dare spazio ai giovani

13 aprile 2023

(Agenzia Vista) Milano, 13 aprile 2023 "Credo che sia bello e giusto poter dare spazio anche a tanti artisti giovani che non sono ancora entrati in questo circuito di galleristi e che invece hanno da proporre opere importanti e hanno da proporre il loro talento", le parole del presidente della Lombardia Fontana alla mostra ‘Salon Bite and Go' curata da Nicoletta Rusconi e allestita presso il Nucleo NP di Palazzo Lombardia. / Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev