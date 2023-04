Mollicone: Ho lanciato una parola chiave per la cultura, "sintesi"

06 aprile 2023

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2023 “Non ha più senso, ma esiste ancora un'egemonia del conformismo. Tant'è che ho lanciato un'altra parole chiave: sintesi. Bisogna ritrovare senso di appartenenza alla comunità nazionale e ritrovarsi in una sintesi per una cultura italiana che possa essere belle e popolare anche a livello internazionale. Ma lo stesso Gramsci, che ho citato più volte, diceva che l'uomo sapiens sostituisce l'uomo faber e bisogna valorizzare la cultura in tutte le sue forme”, le parole di Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev