La Russa a L'Aquila: "La presenza vale più di qualunque parola"

06 aprile 2023

(Agenzia Vista) Abruzzo, 05 aprile 2023 "La presenza vale più delle parole". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di lasciare L'Aquila, dove ha partecipato alla presentazione di una stele in memoria delle vittime del sisma. Prima di andare via, La Russa si è fermato brevemente alla chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo, alla messa per le vittime del sisma, per salutare le autorità e la premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev