Pnrr, Donzelli (FdI): "Come dice il Presidente del Consiglio, lavoreremo per spendere tutti i soldi"

04 aprile 2023

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2023 “Sul Pnrr si è espresso il nostro Presidente del Consiglio, che ha detto che lavoreremo per spendere tutti i soldi. Molinari è felice se li spendiamo? Lavoriamo per spenderli bene, attenzione. Quando il Governo chiede di rivedere alcune cose, perché rispetto a quando è stato scritto è cambiato il mondo, facciamo l'interesse dell'Italia. Cosa intende la Lega so sappiamo bene noi. Se lui dice che stappa lo spumante dice che è contento, non che non vuole i fondi”, le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev