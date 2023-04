Marsilio: "In 4 anni abrogate 2mila norme. Semplificazione faciliterà ricostruzione e ambiente"

(Agenzia Vista) Abruzzo, 04 aprile 2023 "In quattro anni abbiamo abrogato più di 2mila norme a livello regionale. Abbiamo approvato leggi di semplificazione che vanno oltre norme ormai superate. Altre centinaia di norme sono state abrogate attraverso le leggi di riordino di settore. Abbiamo fatto riforme che non si vedevano da decenni da quella della Cultura, al Testo unico sul turismo, passando per le riforme dei Consorzi di bonifica. Cerchiamo di rendere più semplice la vita dei nostri cittadini e delle nostre aziende, la collaborazione con il ministero servirà a fare un salto di qualità ulteriore. Ci permetterà di suggerire allo Stato, al governo, al Ministero stesso, quelle norme che sono da intoppo, per favorire al contrario dei percorsi di fluidificazione, anche nell'ottica di rendere più facile e più veloce aprire cantieri della ricostruzione". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio a margine dell'incontro all'Aquila con il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Alberti Casellati, che ha visto la sottoscrizione di un Protocollo di intenti sulla semplificazione normativa. FbMarsilio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev