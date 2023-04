Meloni: "Ancorare i Balcani alla famiglia europea"

03 aprile 2023

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2023 "Rimango convinta che la strada migliore per la piena stabilizzazione dei Balcani sia quella di ancorare definitivamente la regione alla famiglia europea. Serve l'impegno di tutti per fare progredire in modo sostanziale il processo di riconciliazione regionale e intensificare gli sforzi per superare le barriere e gli ostacoli che impediscono alla regione di sfruttare le sue potenzialità. L'Unione Europea e i suoi Stati Membri hanno messo a disposizione della regione importanti risorse economiche e ora è fondamentale procedere insieme per attuare efficacemente il Piano economico e di investimenti e rafforzare così l'economia della regione e accelerare la sua integrazione nel mercato unico". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio di saluto alla riunione ministeriale sui Balcani occidentali. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev