De Luca: "Sinistra storicamente fa finta di non vedere problema sicurezza"

27 marzo 2023

(Agenzia Vista) Napoli, 24 marzo 2023 "C'è da augurarsi che il tema della sicurezza sia affrontato non in termini demagogici come avvenuto qualche mese fa, ma avendo comunque la convinzione che la sicurezza è un bene primario. Su questo dovremmo essere uniti tutti in questo Paese, ma non lo siamo, fra chi affronta il tema della sicurezza in termini demagogici e chi fa finta di non vederlo proprio, come storicamente la sinistra italiana". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev