Zaia (Pres Veneto): "Il bando Stars è importante, già molti team europei hanno presentato progetti"

24 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2023 “C'è un bando importante a livello europeo, molti team hanno già presentato progettualità. Ogni team va da 2 a 7 individui. Vedendo le proposte già so che avremo di che stupirci. Il Veneto è assolutamente in prima fila”, le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione del progetto “Il Veneto nello Spazio: Chiamata per i giovani innovatori europei” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev