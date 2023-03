Superbonus, Giorgetti: "Troveremo soluzione per esodati"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2023 "Io ritengo ragionevole, al di là della prudenza che mi contraddistingue, anche grazie al lavoro dietro le quinte fatto dal governo, che nei prossimi giorni possano arrivare notizie positive per tutti questi esodati da provvedimenti dei governi precedenti, che una soluzione sarà trovata. Il governo ha adottato il decreto che cerca di dare certezze, sono già stati approvati emendamenti, continuiamo a lavorare anche dietro le quinte consapevoli che per chi in questa trappola ci è già caduto e si ritrova con crediti incagliati e lavori arenati, una soluzione vada trovata e ci impegneremo fino all'ultimo minuto utile per farlo, perchè si tratta di famiglie e di imprese che in buona fede hanno creduto ai fuorvianti messaggi iniziali della gratuità per tutti senza costi per nessuno". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al question time al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev