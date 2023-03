Bonelli (Avs): "Governo non ascolta scienza, politiche inaspriscono eventi meteorologici estremi"

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 “Innanzitutto voglio rassicurare la Meloni, nessuno ha detto che lei ha prosciugato il fiume Adige, come fatto notare dal collega Fratoianni. Oggi è la giornata dell'acqua, ciò che contestiamo al Governo sono le politiche ostili al clima. Le politiche energetiche stanno portando a inasprimento degli eventi meteorologici estremi. Il Governo non ascolta la scienza, se si continua così avremo problema serio di razionamento dell'acqua. Prima Verona è quella della dispersione dell'acqua nelle condutture. Servono provvedimenti urgenti, non una cabina di regia, ma cambiare politiche ambientali. Serve politica energetica più basata su rinnovabili”, le parole di Angelo Bonelli, in occasione di un flash mob di Alleanza Verdi e Sinistra per presentare alcune proposte in merito alla siccità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev