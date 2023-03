Rocca (Pres Lazio): "Per sicurezza serve lavorare su inclusione e sulle periferie"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 “Su allarme sicurezza, sappiamo ci sia un problema. La Regione ha poche competenze, ma è a totale disponibilità del Sindaco. La violenza viene anche da disagio sociale, perciò inclusione e periferie sono altre sfide. Sono tra le altre cose che oggi abbiamo toccato, e non sono emersi elementi di distanza, ma anzi abbiamo sentito in maniera comune la volontà di avere un dialogo forte. Abbiamo ragionato anche sul fatto che faremo di tutto per sostenere di poteri di Roma Capitale”, le parole di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, dopo l'incontro con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it