Gualtieri: "La rete 5G consentirà governo intelligente su sicurezza, traffico, rifiuti e non solo"

16 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2023 “Questa rete consentirà di utilizzare nuove tecnologie. Roma è tra le poche città al mondo che lo stanno facendo. Potremo avere sistemi e sensistica di governo intelligente della città. Su traffico, rifiuti e non solo. Simao qui perché ci sarà anche una sala operativa unificata, per il potenziamento della video sorveglianza. Funzionale non solo alla sicurezza, ma a tutti i complessi fenomeni di gestione di una metropoli. Le videocamere saranno operative già nel dicembre del 2024. Si tratta anche di un fattore competitivo per le imprese che potrebbero stabilirsi qui, e per la qualità della vita dei cittadini”, le parole del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione “Roma Capitale 5G, Città veloce, digitale, sicura e sostenibile” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev