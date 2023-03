Cattaneo (FI): "Dal Ponte sullo Stretto tante occasioni per la Sicilia, ora colmiamo la mancanza"

16 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2023 “Ponte sullo Stretto e delega fiscale, oggi giornata d'oro per Forza Italia. Chiediamo una riforma del fisco con meno tasse da sempre, e da sempre sosteniamo l'opera del Ponte. Ai critici dico che non facendo il Ponte la Sicilia non ha colto le occasioni che avrebbe portato. Negli anni 2000 con i Governi Berlusconi abbiamo creato Alta Velocità e MOSE. La terza opera era questo Ponte, e oggi colmiamo l'occasione persa”, le parole di Alessandro Cattaneo, Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev