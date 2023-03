Approvato il Decreto ponte sullo Stretto, Salvini: Giornata storica

16 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2023 "Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo cinquant'anni di chiacchiere, questo Consiglio dei ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2, non più immesse nell'aria e acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni", le parole di Salvini dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev