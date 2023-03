Mollicone: "Per la prima volta intelligenza artificiale audita in Parlamento"

14 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2023 "Per la prima volta nella storia repubblicana l'intelligenza artificiale "Chat Gpt" è stata audita in Parlamento. Alla domanda da me posta, se si considera una minaccia per il diritto d'autore, ha risposto che non è programmata per violarlo, ma che potrebbe essere utilizzata da qualcuno in questo modo. Bisogna quindi riflettere sulle nuove tecnologie, che sono sempre positive, ma è necessario vigilare sugli utilizzi impropri". Così Federico Mollicone, presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev