Zaia: “Evitare gli sprechi d'acqua, non è una risorsa infinita”

13 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2023 La dichiarazione del Presidente del Veneto Luca Zaia, “Sono mesi che non vediamo una vera precipitazione, appello a non sprecare l'acqua, non è una risorsa infinita”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev