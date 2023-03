Bertolaso di nuovo assessore al Welfare in Lombardia: "Al lavoro per non lasciare indietro nessuno"

10 marzo 2023

(Agenzia Vista) Milano, 10 marzo 2023 "Farò di tutto per non lasciare indietro nessuno, anziani, malati o giovani: chiunque sia in difficoltà, non sarà lasciato solo". Le prime parole di Guido Bertolaso, nominato assessore regionale al welfare Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev