Giani: "Per la Firenze - Pisa - Livorno nasce società Toscana Strade Spa"

03 febbraio 2023

(Agenzia Vista) Toscana, 03 febbraio 2023 "Noi abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da Kpmg, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc, una società in house della Regione Toscana, Strada Spa, che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FI-PI-LI, ma possa provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza corsia. Per far questo occorrono almeno 15 20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare", le parole del presidente della Toscana Giani. / Tv1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev