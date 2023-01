Tomasi (Aspi): “Piano investimenti da 14 miliardi per cantieri in tutta Italia a partire dal 2023”

(Agenzia Vista) Milano 10 gennaio 2023 “E' da tre anni che lavoriamo sui cantieri, impattiamo su traffico soprattutto quando ci sono lavori di ammodernamento. Il 70% dei transiti autostradali passa per Aspi, abbiamo ruolo fondamentale per economia del Paese. Ci saranno opere che cantierizzeremo per il 2023 ma abbiamo un piano di oltre 14 miliardi di investimenti che cantierizzeremo a partire dal 2023 in tutto il Paese”. Lo ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi a margine dell'inaugurazione di una nuova piazza pubblica sopraelevata per garantire il passaggio ciclopedonale tra il parco Caldara e via Friuli, nel Comune di Cinisello Balsamo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it