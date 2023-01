Tajani: “Difesa istituzioni né di destra né di sinistra, è dovere di tutti”

09 gennaio 2023

(Agenzia Vista) Roma 9 gennaio 2023 “Difendere le istituzioni non è né di centro, destra o sinistra, vanno sempre rispettate e difese. Lo si può fare essendo rappresentanti di una parte o di un'altra parte politica. L'importante è difendere il regime democratico”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla presentazione del libro ‘La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa' di David Sassoli che si svolge al Teatro Quirino a Roma / Youtube Commissione Ue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it