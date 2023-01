Regionali Lazio, D'Amato : “Vincerò le elezioni e porterò attenzione diritti umani anche lì”

08 gennaio 2023

(Agenzia Vista) Roma 08 Gennaio 2023 “Vincerò le elezioni e porterò anche l'elemento dei diritti umani all'interno del governo regionale” Così Alessio D'Amato candidato del Pd alla Regione Lazio di fronte all'ambasciata iraniana a via Nomentana a Roma dove si è svolto un sit in di protesta contro la violenza del regime iraniano e dove sono state consegnate le 300mila firme raccolte dal quotidiano torinese La Stampa in sostegno alla popolazione dell'Iran. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it