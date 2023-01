Fontana (Lombardia): 2022 anno difficile, nel nuovo avremo fortuna di lavorare con Governo nazionale

02 gennaio 2023

(Agenzia Vista) Milano 1 gennaio 2023 “Auguri di buon anno a tutti i lombardi ed i turisti che stanno scoprendo le bellezze della Lombardia. E' stato un anno difficile ma ci siamo rialzati, la Lombardia continua ad essere la locomotiva della Nazione. Con il nuovo anno avremo la fortuna di lavorare con un Governo nazionale in sinergia con la nostra Regione, con la continuità del nostro Governo in Regione. Potremo portare a compimento i cantieri e progetti partiti in questa legislatura”. / Facebook Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it