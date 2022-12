Salvini: "Con Silvio e Giorgia governeremo per 10 anni"

28 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Bergamo, 27 dicembre 2022 "Ho intenzione di governare con Silvio e Giorgia per 5 anni e poi per i 5 anni a seguire. Da 30 anni a questa parte la Lega non ha mai avuto così tante responsabilità di governo, il ministro dell'economia, delle infrastrutture, dell'autonomia, della scuola, della disabilità. Se lavoriamo bene questi 5 anni questo Paese lo cambiamo da così a così". A dirlo è il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla Berghem Frecc ad Alzano Lombardo. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev