Renzi: Orgogliosi di Moratti, ha sbattuto porta in faccia a no vax dimettendosi da Regione Lombardia

16 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Milano 16 dicembre 2022 “Quando in Regione Lombardia hanno strizzato l'occhio ai no vax lei ha sbattuto la porta e ha detto che non fosse a disposizione di un progetto del genere. Dobbiamo esserne orgogliosi”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso dell'evento di inizio della campagna elettorale per l'elezione di Letizia Moratti alla Presidenza della Regione Lombardia che si è svolto a Milano. / Facebook Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev