De Luca: "Violenza giovanile diventata emergenza nazionale"

16 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Napoli, 16 dicembre 2022 "Il ministro dell'Interno ha convocato i comuni di Napoli, Roma e Milano per affrontare il tema degli episodi di delinquenza giovanile. La violenza giovanile è diventata davvero un'emergenza nazionale, alimentata in parte dai social e dai modelli culturali che si sono diffusi negli ultimi anni", le parole del presidente della Campania De Luca in diretta Facebook. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev