Qatargate, Conte: Tenere alta soglia dell'etica pubblica, parlamentari non ricevano soldi da estero

15 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Palermo, 15 dicembre 2022 "Io ho ripetuto spesso che non dobbiamo mai abbassare la guardia. La questione morale è la premessa di ogni azione politica. Ora che le istituzioni europee sono scosse da questa inchiesta ne dobbiamo approfittare per tenere alta la soglia dell'etica pubblica. Noi ci batteremo affinchè i parlamentari non prendano soldi dai fondi sovrani e esteri", le parole di Conte a Palermo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev