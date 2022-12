Fugatti: "Manovra dedicata a famiglie e imprese"

14 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Trento, 14 dicembre 2022 "Stiamo affrontando una fase complessa della nostra storia, caratterizzata da una forte incertezza e possibili repentini cambiamenti. Ma in questa legge finanziaria confermiamo comunque le opere pubbliche, garantiamo il sostegno a famiglie e imprese chiamate ad affrontare il caro bollette e materiali, ma anche uno sguardo al futuro, con incentivi per favorire la natalità ed un aiuto ai giovani trentini per crearsi una famiglia". Così Maurizio Fugatti, Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Maurizio Fugatti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev