Regionali Lazio, Salvini: "Vinceremo, aspettiamo con ansia candidato"

10 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Roma 8 dicembre 2022 "l centrodestra vincerà le elezioni non solo in Lombardia ma anche nel Lazio, dove "aspettiamo con ansia un candidato. Le liste della Lega sono pronte aspettiamo l'intero centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini a margine della visita con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al cantiere Colosseo della linea metro C. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev