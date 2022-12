Autonomia, Zaia: “Può essere una riforma che fa la storia di questo Paese”

(Agenzia Vista) Venezia 3 dicembre 2022 “Calderoli conta che entro il 2024 possa presentare l'Autonomia alle Regioni. Penso che questo Governo possa essere la realtà che ha una pagina intonsa da scrivere e che fa la vera riforma della storia di questo Paese. Dopo la Costituzione del 1948 di vere riforme d'impatto non ci sono state. L'Autonomia è federalismo, un cambio di passo importante per questo Paese”. Lo ha dichiarato il Governatore del Veneto Luca Zaia nel corso della presentazione del suo libro “I pessimisti non fanno fortuna” edito da Marsilio che si è tenuta all'Ateneo Veneto di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev