Reddito cittadinanza, Conte: “Temo disordini sociali, noi nelle piazze per evitarlo”

02 dicembre 2022

(Agenzia Vista) Napoli 2 dicembre 2022 “Temo disordini sociali, è la ragione per cui saremo in tutte le piazze per canalizzare e offrire una rappresentanza politica alla disperazione della gente. La funzione del M5s è questa, per evitare che le difficoltà economiche sfocino in rabbia, disperazione e gesti inconsulti. Questa preoccupazione che abbiamo ci spinge a dare ascolto alla gente”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine della sua vita a Scampia, a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev