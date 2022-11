Zaia allo Smart City Expo di Barcellona: "Veneto pronto ad accogliere aziende alta tecnologia"

(Agenzia Vista) Barcellona, 17 novembre 2022 "Mi trovo a Barcellona allo Smart City Expo World Congress, uno dei maggiori eventi internazionali in cui vengono esposti progetti tecnologici e buone pratiche innovative per le città, che possano trasformarle in luoghi più sostenibili e inclusivi in ​​cui vivere. Il Veneto è prontissimo ad accogliere aziende ad alta tecnologia: ne sono la prova i molti espositori veneti che ci sono qui oggi, le start up presenti e, soprattutto, gli esempi di imprese di grandi innovazioni che fanno conoscere quell'umanesimo digitale che noi sappiamo esprimere". Così il Presidente del veneto, Luca Zaia, allo Smart City Expo di Barcellona. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev