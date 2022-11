Autonomia Regioni, Giani (Pres. Toscana): “Non va letta come problema di risorse tra Nord e Sud”

17 novembre 2022

(Agenzia Vista) Roma 17 novembre 2022 “L'Autonomia differenziata va letta non come problema di risorse che competono tra Nord e Sud creando squilibri, tutt'altro. Dobbiamo leggerlo come un'Italia che attraverso l'Autonomia dà in alcune Regioni che hanno maggiormente il profilo di competenza di quella materia, come i Beni Culturali in Toscana o la geotermia che abbiamo solo noi, quindi giusto che vi sia una specificità della competenza che va alla Regione”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al termine dell'incontro tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed il Ministro Calderoli per discutere di Autonomia differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev