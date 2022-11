Zaia: "Contrario a trivelle in Polesine, ci siamo già scottati"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 "Nel referendum del 2016, io avevo sostenuto il no alle trivelle, come quasi l'86% dei veneti e degli italiani. E oggi, confermare quel no non è soltanto una questione di coerenza. Il Veneto si è sempre dimostrato attento e solidale, ma in questa fase sarà difficile dipanare le perplessità di una comunità che ha già pagato un conto salato per quello che è stato. Nel Polesine è stato un disastro colossale". Così il governatore veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev