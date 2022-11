Terremoto Marche, Ordine dei Geologi: "Serve 'prevenzione civile' a partire dalla scuola"

09 novembre 2022

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2022 "Bisogna intervenire nella scuola e nei piani di studio per istituire un insegnamento chiamato prevenzione civile per insegnare ai ragazzi i piani di Protezione Civile e insegnare ai ragazzi come comportarsi durante un evento sismico, ma anche a conoscere il territorio, che è mutevole", le parole di Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev