Terremoto Marche, Acquaroli: "Piccoli crolli, ma no danni gravi"

09 novembre 2022

(Agenzia Vista) Marche, 09 novembre 2022 "Parrebbe che non ci siano danni gravi, ma qualche piccolo crollo e non danni legati alla staticità degli edifici pubblici. Le verifiche vanno avanti e vedono impegnati vigili del fuoco e forze dell'ordine". Lo ha detto Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un punto stampa sul terremoto. Regione Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev