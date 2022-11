Regione Lazio, Conte: "In programma non ci siano inceneritori"

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2022 "La linea di azione deve contemplare alcuni punti cardine: non potrà mai basarsi questo progetto sulla costruzione di nuovi inceneritori, come progettato per la capitale". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Roma, sulle elezioni regionali a Roma. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev