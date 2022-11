Fitto: "Pnrr approvato prima della guerra, costo materie prime aumentato"

(Agenzia Vista) Calabria, 03 novembre 2022 "Il Pnrr è stato approvato prima dello scoppio della guerra, l'aumento del costo delle materie prime è intorno al 30-35% e questo fa intravedere una necessità che non sta a me proporre come dichiarazione, ma sarà oggetto di un confronto con la Commissione europea", le parole del ministro Fitto a margine di una visita in Calabria. / Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev