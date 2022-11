Zaia: “Autonomia scritta in Costituzione, non è la secessione dei ricchi"

02 novembre 2022

(Agenzia Vista) Roma 2 novembre 2022 “L'Autonomia non è la secessione dei ricchi, ma la richiesta di dare più competenze a chi la vuole, è scritta in Costituzione. Se qualcuno è contro l'Autonomia è contro la Costituzione”. Lo ha dichiarato Luca Zaia, Governatore del Veneto, entrando al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev