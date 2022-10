Ue-Israele, Borrell: "Rilanciare dialogo politico alto livello"

03 ottobre 2022

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 ottobre 2022 "Oggi è una buona occasione per mostrare la nostra determinazione nell'avere una buona e fruttuosa collaborazione con Israele, premendo per la pace, una pace tra Israele e la Palestina, una pace tra Israele e il mondo arabo. I due processi di pace sono necessari: non puoi dire di avere stretto una pace perché hai la pace con il mondo arabo, devi avere una pace con i palestinesi". Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera Josep Borrell arrivando al Consiglio di associazione Ue-Israele previsto oggi a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev