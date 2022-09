Rixi: "Chieste cose contro natura a Salvini. Draghi non lo ha mai difeso, lui gli garantiva fiducia"

28 settembre 2022

(Agenzia Vista) Genova, 28 settembre 2022 "Le leadership vengono discusse all'interno dei movimenti politici per fortuna con congressi, spero e penso che la Lega tornerà ad avere la vita interna che consente a qualsiasi forza politica strutturata di potersi autorigenerare, il problema di Salvini è che in questi nove mesi spesso gli sono state chieste cose contro natura. Ricordo a tutti che in questi nove mesi il presidente del Consiglio non ha certo difeso il leader della Lega dagli attacchi che ha ricevuto, mentre Salvini è stato coerente garantendogli la fiducia fino alla fine. Quando parlo di attacchi mi riferisco alle ingerenze russe e anche ad altri temi, ci sono state conferenze stampa del presidente del Consiglio che finivano tutte con recriminazioni nei nostri confronti". Così il deputato e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi commenta i risultati elettorali e risponde a chi chiede se la leadership di Matteo Salvini sia in discussione. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev